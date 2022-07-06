Первая группа украинских военных прибыла на обучение в Великобританию

Первая группа военнослужащих ВСУ прибыла в Великобританию. Несколько месяцев бойцы будут проходить военную подготовку, заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес.

«Недавно в Великобританию прибыла первая ротация украинских военнослужащих. <…> Эти украинские солдаты пройдут курсы, основанные на базовой военной подготовке Великобритании», — сообщил министр. Цитату привело РИА «Новости».

Как уточнил Уоллес, обучение включается в себя огневую подготовку, навыки оказания первой помощи, полевую выучку, тактику патрулирования, а также изучение законов вооруженных конфликтов. Каждый курс продлится в течение нескольких недель.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил провести для украинских военных масштабную тренировочную операцию. Речь шла о подготовке до 10 тысяч бойцов каждые четыре месяца. При этом украинские солдаты уже проходят военную подготовку не только в Великобритании, но и в Польше. Десятки военных учат за границей пользоваться бронетранспортерами и зенитными ракетами.