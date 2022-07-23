Перспектива перемирия с Россией испугала Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против перемирия с Россией без возврата освобожденных в ходе спецоперации территорий. По его словам, это даст РФ возможность собраться с силами.

Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal указал на затягивание конфликта в случае прекращения огня.

«Они не воспользуются этой паузой, чтобы изменить свою геополитику», — заявил он.

Отвечая на вопрос о потерях ВСУ, Зеленский назвал цифру в 30 человек погибшими и около 250 ранеными ежедневно.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в беседе с «Forbes Украина» счел переговоры с РФ возможными только при условии поражения России «на поле битвы». Сейчас оснований для дипломатии, по его словам, нет.