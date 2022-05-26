Перевод машин на российские номера начался в Херсонской и Запорожской областях

Формирование органов межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) ГИБДД запустили в Херсонской и Запорожской областях. Ведомства займутся переводом автомобилей на российские номера, заявил атаман Запорожской области Сергей Юрченко.

«Сейчас формируются органы МРЭО, где разрабатываются уже настоящие номера, которые будут работать на благо жителей Запорожской, Херсонской [областей] и других освобожденных городов, районов и областей», — сообщил Юрченко в эфире телеканала «Херсон и Запорожье 24».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российского гражданства жителям Запорожской и Херсонской областей. Документ уже вступил в силу. Как отметил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, в регионе уже частично готовы центры выдачи российских паспортов.

По словам Стремоусова, подписание указа говорит о том, что оба региона теперь навсегда станут частью России. Области освободили от украинских националистов в ходе спецоперации.