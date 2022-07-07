Перевалочный пункт украинских диверсантов и схрон с оружием обнаружен в Херсонской области

Российские силовики обнаружили в Херсоне и области перевалочный пункт украинских диверсантов и схрон с гранатометами. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как отметил собеседник агентства, схрон с вооружением организовали в частном заброшенном доме в Херсоне по просьбе сотрудников погранслужбы Украины. Это вооружение задержанный доставил из поселка Парутино в Николаевской области водным путем за семь тысяч гривен, что равняется приблизительно 15 тысячам рублей, отметил источник агентства. В последующем это вооружение намеревались передать диверсантам, но они так и не вышли на связь, указано в материале.

На месте схрона обнаружили гранатометы, автоматы, гранаты и патроны.

При этом в поселке Куйбышево в Херсонской области обнаружили перевалочный пункт украинских диверсантов. Там российские силовики нашли восемь гранат, 12 запалов к гранатам, а также комплект формы охранника, тактический бинокль и GPS-навигатор.