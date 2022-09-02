Спецоперация 02 сентября 2022, 10:01 Поделиться Telegram

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Viber Сотрудники ЗАЭС рассказали гендиректору МАГАТЭ об обстрелах со стороны украинских военных Член ВГА Запорожья Рогов: сотрудники ЗАЭС сообщили главе МАГАТЭ об украинских атаках РИА «Новости»

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с сотрудниками Запорожской атомной электростанции. Они рассказали ему об обстрелах со стороны Украины, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Вчера сотрудники атомной станции прекратили бояться. Они начали рассказывать Гросси, откуда летит и что происходит», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Делегация МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС 1 сентября. Они проведут инспекцию, чтобы оценить работу станции. По словам Рафаэля Гросси, главная задача — предотвратить ядерную аварию. В Запорожской области гости посетят только атомную электростанцию и город Энергодар. Другие пункты в их маршрут не вошли.

Украинские военные попытались сорвать визит представителей МАГАТЭ. Диверсионные группы высадились на берегу Каховского водохранилища, чтобы захватить Запорожскую АЭС и взять инспекторов в заложники. Они также обстреляли место встречи делегации.

Кроме того, ВСУ усилили обстрел Энергодара. Пострадали жилые дома, детсады, больницы, административные здания. Погибли три человека. Горадминистрация отменила праздничные мероприятия в честь Дня знаний.