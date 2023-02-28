Спецоперация 28 февраля 2023, 18:52 Перешедший на сторону России наемник рассказал о пытках над российскими военными RT: наемник из США Макинтайр сообщил, что «Азов» и ВСУ участвовали в пытках военнопленных РИА «Новости»

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Боевики националистического батальона «Азов»* совместно с бойцами ВСУ принимали участие в пытках российских военнопленных. Об этом RT рассказал американский наемник Джон Макинтайр, перешедший на сторону России.

«Это было ужасно. Слава богу, что мне не пришлось застать ничего подобного своими глазами. Однако мне точно известно, что пытками занимались как бойцы ВСУ, так и представители организаций вроде „Азова“*» — сообщил он.

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Макинтайр добавил, что украинские военнослужащие относятся к мирному населению исключительно в качестве живого щита.

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«Какое-то время я находился в одном из зданий школы во Львове. Нас разместили в подвал, а над нами поселили группу обычных людей. Все это обставляется так, чтобы в случае удара сказать, что русские атаковали мирное население», — добавил американский наемник.

Макинтайр перешел на российскую сторону после года службы в Иностранном легионе ВСУ. По его словам, перебежка к России являлась изначальным планом.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.