Спецоперация 24 мая 2023, 00:15 Перешедшего в «Азов» украинского писателя ликвидировали в зоне СВО «РВ»: вступившего в «Азов» писателя Мисяка ликвидировали под Херсоном Официальный сайт президента Украины

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Российские военные ликвидировали в ходе боев в Херсонской области украинского писателя и поэта Игоря Мисяка, ставшего участником националистическом батальона «Азов»*. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Уроженец Львова и лауреат нескольких литературных премий Игорь Мисяк поддержал участников государственного переворота на Украине в 2014 году, откуда присоединился к бригаде «Азова»*.

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Увлеченный националистическими идеями он стал лауреатом сразу нескольких литературных конкурсов, а также постоянным публицистом нескольких журналов.

После начала специальной военной операции Мисяк вступил в территориальную оборону ВСУ, откуда перешел в военную бригаду. Последним местом боя писателя стала Херсонская область.

Сегодня же стало известно о гибели в Артемовске (украинское название Бахмут) бывшего чемпиона Украины по прыжкам с шестом Богдана Ходаковского. В составе украинской бригады он работал снайпером.

Но в противостоянии с бойцами частной военной компании «Вагнер» бывший участник киевской сборной по легкой атлетике не выстоял и стал очередной украинской жертвой «бахмутской мясорубки».

«Азов» — запрещенная в России террористическая организация