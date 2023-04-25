Спецоперация 25 апреля 2023, 03:39 Переодевшегося в мирного жителя снайпера «Азова» поймали в Артемовске Боец «Вагнера» заявил о выдававших себя за жителей Артемовска боевиках ВСУ РИА «Новости»

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Снайпер из украинского националистического батальона «Азов»* переоделся в мирного жителя во время эвакуации населения из западных районов Артемовска в ДНР. Таким образом он попытался выбраться из города. Об этом рассказал боец группы «Вагнера» в комментарии РИА «Новости».

«Находим мирных, в домах, в подвалах: женщины, дети, дедушки. Попадаются, которые переодеваются в гражданку и пытаются выйти. Недавно был пойман снайпер, который прикинулся гражданским, а оказался снайпером из „Азова“*», — рассказал боец «Вагнера».

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Артемовск находится к северу от крупного города Горловка. Город представляет собой важный транспортный узел для снабжения ВСУ в Донбассе.

Оборонять Артемовск остались только пара бригад украинской армии, говорится в материале испанской газеты El Mundo. В статье журналисты ссылаются на источник, осведомленный о перемещениях военнослужащих ВСУ. Корреспонденты издания побывали на украинских позициях в Артемовске и увидели колонны бронемашин М113, покидающих район.

* «Азов» — украинская националистическая организация, признанная террористической и запрещенная в России.