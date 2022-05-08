Переодетые в российскую форму украинские боевики обстреливали дома и издевались над жителями ДНР

Переодетые в российскую форму украинские боевики на бронетехнике со знаком Z обстреливали частные дома в ДНР, забирали у людей ценные вещи и автомобили и применяли насилие к сопротивлявшимся. Иностранные журналисты снимали постановочные «акты мародерства» в Северске и Серебрянске. Об этом сообщил СК России со ссылкой на данные Минобороны.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным изучить и зафиксировать сведения об очередной акции по дискредитации российских военных. Следователи запросят в оборонном ведомстве подробную информацию, которую изучат в рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима.

Следователи также примут меры к установлению украинских националистов, причастных к акции.

Ранее сотрудникам СК удалось установить еще одного командира подразделения ВСУ, отдававшего приказы об обстрелах мирных жителей в ДНР. Это командир 56-й отдельной мотопехотной бригады полковник Сергей Сирченко.