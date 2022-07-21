Переодетые в российскую форму украинские боевики грабили дома в Славянске

На территории Донецкой Народной Республики украинские власти подготовили очередную провокацию, чтобы дискредитировать ВС РФ. Для этого военнослужащие ВСУ переоделись в российскую форму с георгиевскими лентами и отправились грабить частные дома.

В Минобороны РФ уточнили, что провокацию устроили в Славянске. Причем украинские боевики действовали демонстративно. Кроме грабежа они применяли физическое насилие к мирным жителям.

«Специалисты информационно-психологических операций ВСУ осуществляли фото- и видеосъемки „актов мародерства“, якобы, совершенных российскими Вооруженными силами», — подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Очередной фейк, предупредили в Минобороны, киевский режим в ближайшее время планирует широко распространить в украинских и западных СМИ.