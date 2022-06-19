«Переоделись в мою одежду и ушли». Очевидцы рассказали, как украинские военные покидали Северодонецк

Украинские боевики уходили из Северодонецка, переодевшись в гражданскую одежду, которую забирали у местных жителей. Об этом горожане рассказали РИА «Новости».

Один из жителей Северодонецка, представившийся Дмитрием, рассказал, что у него дома боевики выломали двери. Об этом он узнал только неделю назад, когда вернулся в свою квартиру.

«Оставили свою форму, переоделись в мою одежду, которая была дома, и ушли. Поломали три двери. <…> Взяли отца документы, копии», — сообщил мужчина.

Другие местные также рассказали, что военные ВСУ сжигали свою форму и переодевались в обычную одежду.

Российские военные и луганские ополченцы контролируют Северодонецк и аэропорт, расположенный в окрестностях города. Украинские боевики продолжают удерживать территорию завода «Азот», откуда они обстреливают город. Вся территория ЛНР освобождена, за исключением «Азота» и Лисичанска.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник ранее рассказал, что боевики с завода «Азот» подают сигналы о готовности к переговорам.