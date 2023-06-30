Спецоперация 30 июня 2023, 06:59 Перемещение двух бригад ВСУ остановили на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества Группировка войск «Центр» остановила перемещение двух бригад ВСУ и уничтожила две БМП РИА «Новости»

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Попытавшиеся сменить позиции украинские подразделения понесли потери в районе Торского и Серебрянского лесничества. Артиллерия уничтожила три пикапа, две бронемашины пехоты и личный состав, сообщил РИА «Новости» начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

Военные засекли перемещение 63-й и 42-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины на Торском участке боевых действий и в районе Серебрянского лесничества. Артиллерия группировки «Центр» открыла по ним огонь, уничтожив три пикапа, две бронемашины пехоты. ВСУ понесли потери в личном составе.

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Место сосредоточения техники и солдат поразили на Краснолиманском направлении при помощи реактивной системы залпового огня «Смерч». Во время контрбатарейной борьбы вывели из строя две гаубицы Д-30, боевые машины пехоты и пикапы, а авиация ударила по восьми участкам с техникой и военнослужащими ВСУ.

Военкоры «Русской весны» показали уничтоженные на Запорожском направлении танки и бронемашины пехоты у населенного пункта Жеребянки.