Спецоперация 11 октября 2022, 11:34 Поделиться Telegram

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Viber Переломный этап спецоперации наступит в ноябре–феврале — КГБ Белоруссии Глава КГБ Белоруссии Тертель: переломный момент в спецоперации наступит в ноябре–феврале РИА Новости

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Переломный момент в проведении спецоперации наступит в ноябре этого — феврале будущего года. Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель, сообщило БелТА.

«По нашим оценкам, в период ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент», — сказал он, выступая с отчетом по военно-политической обстановке.

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По словам руководителя белорусского КГБ, есть два важных условия. Россия должна грамотно провести частичную мобилизацию, а также обеспечить свои войска передовой техникой и вооружением. В этом случае начнется ключевая фаза боевых действий.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее поручил Минобороны и КГБ продумать контртеррористические меры. По его словам, Украина готовит нападение, несмотря на нецелесообразность открытия второго фронта. Белоруссия готова достойно ответить любому противнику, так как готовилась к этому не один десяток лет.

Россия и Белоруссия договорились развернуть совместную региональную группировку войск на случай обострения напряженности на границах. В ее основе — белорусская армия.

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