Спецоперация 30 апреля 2023, 18:21 Переломный момент. Новый этап конфликта на Украине увидели в США Экс-разведчик ВС США Риттер: характер конфликта на Украине изменится после Артемовска РИА «Новости»

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Характер украинского кризиса серьезно изменится после завершения битвы за город Артемовск. Об этом в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty сообщил бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер.

По его словам, в ожесточенных боях за населенный пункт подразделения украинских боевиков несут огромные потери.

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«Бои в Артемовске переламывают хребет армии Украины. Я просто не вижу, при каких обстоятельствах ВСУ способны провести еще одно такое сражение. Они истратили свои ресурсы, как людские, так и военные», — сказал бывший военный.

Риттер не исключил, что бой за Артемовск станет ключевым для всего украинского кризиса.

«После освобождения Артемовска российскими военными все последующие бои будут носить совсем другой характер, потому что подобных укреплений у ВСУ почти не осталось», — добавил он.

Ранее сообщалось, что бойцы «Вагнера» прорвали оборону ВСУ в западной части Артемовска.