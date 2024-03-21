Спецоперация 21 марта 2024, 13:30 Переломный момент. ЕС запаниковал из-за возможного прорыва российских войск в зоне СВО Politico: ЕС запаниковал из-за потенциальных прорывов ВС России на Украине летом РИА «Новости»

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В Европе заявили о тяжелой ситуации на поле боя для Украины из-за наступления российских войск. Об этом сообщило издание Politico.

«Есть много опасений, что мы можем стать свидетелями переломного момента этим летом, когда Россия совершит реальные прорывы», — привели журналисты слова замдиректора программы по Европе и Центральной Азии в Международной кризисной группе (ICG) Алиссы де Карбоннель.

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В сложившейся ситуация глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила заполнить вакуум лидерства, существующий уже довольно долгое время из-за того, что немецкие и французские власти сосредоточили внимание на внутренней политике вместо помощи Украине.

Британский аналитик Александр Меркурис предрек России прорыв на нескольких участках фронта. При этом позиция Украины станет еще хуже.

Исход украинского конфликта может решиться в ближайшие месяцы, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, обеспечение помощи ВСУ не может ждать, сообщили «Известия».