Военные объекты украинской армии в Запорожской области, включая военные базы, будут переданы Вооруженным силам Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя главка МВД по региону Алексей Селиванов.

По его словам, Украине они больше не нужны, поскольку на эти земли пришла Россия.

«Любые военные объекты ВСУ будут отданы Вооруженным силам России и Росгвардии», — заявил Селиванов.

Также он подчеркнул, что внимание российских военных сконцентрируется на недопущении попыток националистов причинить вред мирным жителям освобожденных территорий.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Украина подготавливается к сдаче Запорожья российским военным, вывозя из областного центра все ценное.