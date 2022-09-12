Переход Святогорска под контроль ВСУ опровергли | 360°

Спецоперация 12 сентября 2022, 18:03 Поделиться Telegram

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Viber Переход Святогорска под контроль ВСУ опровергли Мэр Святогорска Бандура назвал фейком сообщения о взятии города ВСУ РИА "Новости"

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Сведения о взятии украинскими военными города Святогорска в Донецкой Народной Республике не более чем фейки. Об этом заявил в беседе с ТАСС глава города Владимир Бандура.

Он подчеркнул, что Святогорск находится под контролем Союзных войск, которые не оставляли свои позиции.

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«Все сообщения о взятии города украинскими военными — фейк. Наши войска находятся на позиции. Святогорск находится под нашим контролем», — заявил Бандура.

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«Известия» напомнили, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские боевики предприняли еще несколько попыток к контрнаступлению. По его словам, основные силы ВСУ скопились в направлении Красного Лимана и Угледара. Но союзные силы не дали им этого сделать.

По словам Пушилина, линия разграничения находится под полным контролем военных России, ДНР и ЛНР. При этом Киев вбрасывает недостоверные сообщения о своих успехах.

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