Переговоры с Украиной возможны только после ее полного разгрома | 360°

Эксклюзив 28 сентября 2022, 20:14 Поделиться Telegram

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Viber Переговоры с Украиной возможны только после ее полного разгрома Экс-министр обороны ДНР Стрелков предрек перемены в спецоперации после референдумов

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Признание Россией референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях не приведет к завершению специальной военной операции. Москва может выставить Киеву ультиматум для начала переговоров, но, вероятнее всего, это предложение отвергнут, заявил бывший министр обороны ДНР и лидер объединения «Содружество ветеранов ополчения Донбасса» Игорь Стрелков.

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Далее — прямая речь собеседника «360».

Спецоперация после референдумов

После того как Россия признает референдумы состоявшимися, начнется решающая стадия неформальных переговоров между Москвой и Киевом о том, что делать дальше.

Россия не только признает референдумы, но и запустит процесс вхождения в свой состав двух республик Донбасса и двух областей Новороссии.

РИА «Новости»

Полагаю, после этого так или иначе Украине выдвинут предложение в форме ультиматума, что она может пойти на перемирие, если выведет войска с территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

С вероятностью 99% Киев или вообще откажется вести переговоры, либо с ходу отвергнет это предложение. Таким образом, с точки зрения юридического поля ВСУ окажутся на российской территории.

РИА «Новости»

После этого режим спецоперации может измениться на какой-либо другой. Какой — мне пока непонятно.

Может быть, введут режим контртеррористической операции. Он имеет под собой правовую базу еще со времен второй Чеченской кампании. В любом случае до военного разгрома Вооруженных сил Украины, именно полного разгрома, Киев ни на какие переговоры не пойдет. И боевые действия продолжатся.

ВСУ могут предпринять ряд наступлений с целью захватить часть территорий, которые сейчас занимают российские войска, находящиеся за линией фронта. Сейчас они ведут боевые действия уже в течение недели и пытаются взять тот же Красный Лиман.

Интересы США

Стоящему за Киевом Вашингтону не нужно примирений ни на каких условиях, поскольку американцы намерены изнурить Россию длительной войной. А что при этом будет с инструментом, то есть с Украиной, их совсем не волнует.

Недавнее заявление посольства США с требованием отъезда можно рассматривать как игру нервов. По сути, правительство Соединенных Штатов таким образом посылает скрытую угрозу в адрес России.

РИА «Новости»

С другой стороны, можно предположить, что Штаты дадут ВСУ разрешение на применение дальнобойных ракет, тех же HIMARS, чья дальность 300 километров, для ударов по территории нашей страны. Приграничные области окажутся в зоне обстрелов, поэтому нахождение там граждан США и ряда европейских государств с точки зрения безопасности будет нежелательно. Возможно, об этом речь. Это, в принципе, формальная процедура.

Я не наблюдаю, чтобы Штаты по-настоящему готовились полномасштабно воевать против России. Они будут поддерживать Украину, давать ей еще больше оружия, новейшие и наиболее серьезные системы вооружения, которые будут применяться в том числе против российской территории. На этом поддержка украинских союзников закончится.

Последний день Европы

Так же будут действовать страны НАТО, где США это и сердце, и голова. Поэтому все, что они делают, вынуждены так или иначе копировать союзники в Европе и не только.

Есть поговорка: чем мельче собака, тем она громче лает. Так что очевидно, что на рычание американского волкодава откликается масса мосек и шавок, которые за ним бегают с громким заливистым лаем.

Они конкретно объявили, что цель этого конфликта — Россия. Причем достигнуть они ее предполагают не путем военной победы, а изнурением и разрушением изнутри, для чего им и нужно затягивать весь процесс.

РИА «Новости»

Конечно, они будут угрожать Москве войной, но, как правильно заметил один мой старый военный товарищ, день, когда Европа объявит мобилизацию, станет для нее последним.

Европа обладает таким множеством внутренних проблем, что даже попытка вступить в конфликт приведет к внутреннему обрушению целого ряда ее государств.

Поэтому на данном этапе, пока они видят, что Россия дееспособна, что здесь нет внутренней смуты, ни США, ни отдельные страны НАТО вмешиваться в конфликт не будут.

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