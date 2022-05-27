Противоречивые заявления президента Украины Владимира Зеленского не дали понять, готова ли страна проявить трезвый подход, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Переговоры были заморожены по инициативе украинских властей, сообщил ТАСС.

«Руководство Украины постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу. Это не позволяет в полной мере понять, чего же хочет украинская сторона, готова ли она проявить трезвый подход и осознать реальное положение дел», — сказал он на ежедневном брифинге.

Песков отметил, что, к примеру, последнее заявление Владимира Зеленского о том, что он считает переговоры с Россией необходимыми для стабилизации ситуации, контрастирует с решением приостановить эти самые переговоры.

Ранее глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий объявил, что переговоры с Украиной могут возобновиться. Он отметил, что это зависит от решения украинских властей.