Спецоперация 04 января 2023, 21:16 Переговоры польских наемников в Марьинке обнародовали в ДНР Экс-замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал переговоры польских наемников о ВСУ РИА «Новости»

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Перед новогодними праздниками командование ВСУ решило перебросить две группы польских наемников в Марьинку. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Общая численность наемников из Польши, которых перебросили на один из сложнейших участков фронта, составляла чуть больше 120 человек. На сегодняшний день из двух групп наемников в живых остались лишь порядка 30.

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Безсонов также поделился радиоперехватами переговоров наемников в Марьинке.

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«Куда мы попали?! Нам другое говорили. <…> Тут прятаться негде. <…> Украинцы сбежали, а нас не предупредили. У нас потери. <…> По нам бьют украинские минометы», — указано в выдержках переговоров.

Наемники, судя по записи, решили выйти к российским военным, заметив, что «нас разбили, нас ждали».

Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что военнослужащие ВС РФ методично продвигаются в Марьинке. По его словам, на данном участке линии фронта происходят ожесточенные бои.