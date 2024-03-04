Спецоперация 04 марта 2024, 15:26 Переговоры о мире с действующей украинской властью назвали невозможными Медведев: переговоры с нынешней украинской властью невозможны РИА «Новости»

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Мирные переговоры с действующей властью на Украине невозможны, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые». Слова политика привело РИА «Новости».

Медведева спросили, смогут ли в украинском руководстве появиться люди, готовые вести конструктивный диалог с Россией.

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«Если вы имеете в виду действующую украинскую власть, то ответ короткий — нет, не смогут», — подчеркнул зампред Совбеза.

По словам Медведева, действующая украинская власть выдвигает «дурацкие идеи» вроде «формулы Зеленского». При этом там не понимают, что их инициативы не сработают.

Политик также подчеркнул, что Россия продолжит проводить специальную операцию до ее логического завершения. Речь идет в том числе о капитуляции неонацистов.