30 декабря 2023, 17:40
«Переговоров не будет». На Украине заявили об «ультиматуме» для России
Советник офиса Зеленского Подоляк: Украина выдвинет России ультиматум
Украина не согласится на мирные переговоры с Россией, а выдвинет ей ультиматум. Такое заявление сделал советник офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире программы «VIP с Натальей Мосейчук».
«Переговоров не будет. В классическом смысле слова. Будут ультимативные требования», — подчеркнул чиновник.
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Подоляк неоднократно заявлял о том, что власти Украины выступают против любого сценария прекращения огня. Это будет означать фактическую победу России, заявлял советник офиса Зеленского.
Американские журналисты ранее отметили, что украинским властям следует воспользоваться возможностью и пойти на переговоры с Россией после провала ВСУ. Сложившуюся на Украине ситуацию назвали «возвращением в реальный мир».
Журналист Тим Листер из США заявил, что Украина обречена на поражение в противостоянии с Россией. Причина заключается в провале контрнаступления и сокращении финансовой помощи со стороны западных союзников.
Россия
Переговоры
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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