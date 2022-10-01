Передавшего ВСУ координаты для удара по жилому дому наводчика задержали в Херсоне | 360°

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Передавшего ВСУ координаты для удара по жилому дому наводчика задержали в Херсоне

Народная милиция ДНР: в Херсоне задержали наводчика ВСУ

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Силовики задержали в Херсоне наводчика, передавшего ВСУ координаты для удара по жилому дому. Им оказался майор полиции Евгений Великосельский, бывший начальник отдела МТО ГУ МВД в Херсонской области, сообщили в Народной милиции ДНР.

Великосельский передал координаты и отчитался об «успешном» попадании. Украинские националисты 3 сентября нанесли удар по многоэтажному дому в Херсоне. В результате обстрела из РСЗО HIMARS пострадали мирные жители.

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По словам майора, незадолго до атаки по дому с ним вышел на связь бывший сослуживец Олег Раевский, занимавший должность замначальника отдела внутренней безопасности полиции и уехавший на подконтрольную Украине территорию. Раевский просил поделиться информацией, где живут полицейские, и сообщить координаты дома.

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Великосельский признался, что скинул данные дома, в котором проживали сотрудники полиции, при помощи карты Google.

Ранее сообщалось, что наводчиков удара ВСУ по Брилевке задержали под Херсоном.

Специальная военная операция РФ на Украине

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