Спецоперация 02 апреля 2023, 14:54 Переданные ВСУ турецкие бронетранспортеры Kirpi уничтожили на Донецком направлении Минобороны сообщило об ударах по турецким бронетранспортерам Kirpi на Донецком направлении Youtube.com

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На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск ВС России ударом авиации и артиллерии уничтожили не только свыше 200 противников, но и технику ВСУ. Среди нее оказались три турецких бронетранспортера Kirpi, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«За сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих и наемников, три бронетранспортера Kirpi турецкого производства, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три пикапа, а также одна гаубица „Мста-Б“», — перечислил Конашенков потери ВСУ на Донецком направлении.

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Представитель Минобороны отметил, что группировка войск «Восток» поразила украинские подразделения на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Потери противника на этих участках проведения специальной военной операции составили до 40 человек личного состава, два бронеавтомобиля, три пикапа, гаубицу Д-30 и гаубицу Д-20. Кроме того, в Донецкой Народной Республике и Запорожской области российские войска ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.