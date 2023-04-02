02 апреля 2023, 14:54
Переданные ВСУ турецкие бронетранспортеры Kirpi уничтожили на Донецком направлении
Минобороны сообщило об ударах по турецким бронетранспортерам Kirpi на Донецком направлении
На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск ВС России ударом авиации и артиллерии уничтожили не только свыше 200 противников, но и технику ВСУ. Среди нее оказались три турецких бронетранспортера Kirpi, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«За сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих и наемников, три бронетранспортера Kirpi турецкого производства, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три пикапа, а также одна гаубица „Мста-Б“», — перечислил Конашенков потери ВСУ на Донецком направлении.
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Представитель Минобороны отметил, что группировка войск «Восток» поразила украинские подразделения на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
Потери противника на этих участках проведения специальной военной операции составили до 40 человек личного состава, два бронеавтомобиля, три пикапа, гаубицу Д-30 и гаубицу Д-20. Кроме того, в Донецкой Народной Республике и Запорожской области российские войска ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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