Спецоперация 03 мая 2023, 07:30 Переданные Украине немецкие гаубицы оказались не готовы к распутице — СМИ NYT: ВСУ не смогли применить немецкие гаубицы из-за грязи Публичное достояние

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) на смогли применить преданные им немецкие гаубицы PzH 2000 из-за весенней распутицы. О проблемах в эксплуатации орудий заявила американская газета The New York Times.

По информации издания, эксплуатационные качества у этих гаубиц оказались хуже, чем у советской артиллерийской системы «Пион», которую они должны были заменить.

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«Из-за своих металлических, похожих на когти гусениц "Пион" на самом деле лучше работает в условиях грязи», — указано в материале.

Так, на минувшей неделе было решено увезти с поля боя все данные САУ, ввиду их неспособности самостоятельно выйти из-под российского обстрела. Также в материале указывается на чувствительность электроники самоходки к влаге и грязи. Журналисты уточнили, что «солдатам приходится надевать специальные сапоги или тапочки, когда они входят внутрь САУ». При этом украинские военные жалуются на сложность обслуживания техники.

Ранее СМИ сообщили, что Италия передала для нужд ВСУ 20 единиц самоходных артиллерийских установок M109L. Однако ни одна из них не была готова к применению в зоне боевых действий.