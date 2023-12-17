Спецоперация 17 декабря 2023, 07:44 Переданные Украине французские САУ оказались непригодными для боев Комбриг ВСУ Яцычин: французские САУ CAESAR не подходят для конфликта Cover Images/Keystone Press Agency/globallookpress

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Французские самоходные артиллерийские установки CAESAR, которые получили ВСУ, слишком хрупки для использования в зоне боевых действий и чересчур «любят чистоту». На это обратил внимание командир украинской бригады Ян Яцычин в интервью Monde.

Комбриг признал, что гаубица стреляет быстро и точно, но отметил, что использует ее крайне редко.

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«Она слишком хрупкая и плохо приспособлена к реалиям [конфликта]. <…> И слишком любит чистоту. Ее операторы похожи на хирургов: всегда в перчатках и калошах, они вынуждены спать в них, чтобы не испачкать ее», — поделился Яцычин.

Он добавил, что у этого оружия слишком большие размеры — на открытом пространстве оно станет мишенью для встречного огня «через три-четыре минуты».

В конце ноября стало известно, что Франция начала переговоры о прекращении передачи вооружения Украине из своих арсеналов. Украинской армии собирались предложить покупать оружие у французских предприятий на деньги из специального фонда.