Спецоперация 14 августа 2023, 12:37 Передача ВСУ истребителей F-16 не сыграла бы роли в контрнаступлении NYT: передача Украине западных F-16 не изменит ход СВО United States Air Force

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США опоздали с поставкой истребителей F-16 для украинской армии. Однако эти самолеты все равно не сыграли бы решающей роли в контрнаступлении ВСУ. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

В публикации указали, что администрация президента США Джо Байдена больше года не позволяла странам НАТО отправлять на Украину истребители F-16.

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«К тому времени, как пилотов обучат пользоваться передовыми самолетами, будет уже слишком поздно помогать ВСУ защищаться в процессе контрнаступления», — констатировали авторы статьи.

Из-за нехватки авиасредств украинская армия не смогла справиться с боевыми вертолетами ВС России, которые легко уничтожили танки противника и другую технику.

В Минобороны Великобритании отметили, что некоторые российские вертолеты оснащены противотанковыми ракетами. Эти боеприпасы могут лететь слишком далеко или слишком низко, чтобы их могла перехватить система ПВО Украины.

По данным газеты Politico, только восемь из 32 отобранных украинских пилотов готовы приступить к обучению работе на истребителях F-16. Перед началом занятий военных отправят на языковые курсы в Великобританию, чтобы повысить уровень английского.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пилоты ВСУ в августе начнут тренировки на истребителях F-16.