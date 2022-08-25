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    25 августа 2022, 10:00

    Перечислены пять вариантов развития событий на Украине в ближайшие полгода

    The Guardian перечислил пять вариантов развития событий на Украине в ближайшие полгода

    Александр Иванов

    Пять сценариев развития конфликта на Украине возможны в течение ближайших шести месяцев. Один из них — Россия будет прорываться вперед. Такое мнение высказал журналист британского издания The Guardian Дэн Саббаг.

    Перечислены пять вариантов развития событий на Украине в ближайшие полгода

    Он считает, что конфликт, вероятно, может затянуться еще на год. Однако при этом его интенсивность снизится. Второй сценарий — у украинских военных закончатся средства для эффективного наступления.

    Третья версия — Россия попробует прорваться вперед, но также будет сосредоточена на удерживании взятых территорий.

    «С приближением более прохладной погоды Россия, вероятно, сосредоточится на укреплении того, что у нее есть», — отметил Саббаг.

    Еще один вариант предполагает, что зима ускорит кризис с беженцами.

    «Один представитель гуманитарной организации предсказал, что зимой будет новая волна миграции, и, возможно, до двух миллионов человек перейдут границу в Польшу», — заявил журналист.

    Запад при пятом сценарии должен принять решение о дальнейшем ходе событий на Украине — хочет ли он, чтобы Украина одержала победу или просто держалась, ведь на текущий момент западные страны не покрывают потребности киевского режима.