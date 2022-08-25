Перечислены пять вариантов развития событий на Украине в ближайшие полгода

Пять сценариев развития конфликта на Украине возможны в течение ближайших шести месяцев. Один из них — Россия будет прорываться вперед. Такое мнение высказал журналист британского издания The Guardian Дэн Саббаг.

Он считает, что конфликт, вероятно, может затянуться еще на год. Однако при этом его интенсивность снизится. Второй сценарий — у украинских военных закончатся средства для эффективного наступления.

Третья версия — Россия попробует прорваться вперед, но также будет сосредоточена на удерживании взятых территорий.

«С приближением более прохладной погоды Россия, вероятно, сосредоточится на укреплении того, что у нее есть», — отметил Саббаг.

Еще один вариант предполагает, что зима ускорит кризис с беженцами.

«Один представитель гуманитарной организации предсказал, что зимой будет новая волна миграции, и, возможно, до двух миллионов человек перейдут границу в Польшу», — заявил журналист.

Запад при пятом сценарии должен принять решение о дальнейшем ходе событий на Украине — хочет ли он, чтобы Украина одержала победу или просто держалась, ведь на текущий момент западные страны не покрывают потребности киевского режима.