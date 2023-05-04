Спецоперация 04 мая 2023, 09:04 Переброску двух бригад ВСУ под Червонопоповкой остановили с воздуха Авиация группировки войск «Центр» ударила по бригадам ВСУ под Червонопоповкой Официальный сайт президента Украины

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Разведка засекла в ЛНР передвижение бригад Вооруженных сил Украины. По ним ударила авиация группировки войск «Центр», сообщил начальник ее пресс-центра Александр Савчук. Его процитировал ТАСС.

На червонопоповском участке боевых действий и около Серебрянского лесничества вскрыли передвижение военнослужащих 66-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад. По ним ударили огнем штурмовой и армейской авиации. Александр Савчук сообщил, что противник понес потери.

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