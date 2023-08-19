Спецоперация 19 августа 2023, 04:15 Переброшенные под Марьинку украинские боевики пожаловались на угрозы командования RT: Российские разведчики перехватили разговоры ВСУ с просьбами об эвакуации под Марьинкой РИА «Новости»

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Украинские солдаты просят командование эвакуировать их с позиций под Марьинкой, но в ответ получают приказ стоять до последнего. Об этом сообщил RT со ссылкой на российского военного разведчика.

По словам военного, российские разведчики перехватили переговоры украинских солдат, которые просят об эвакуации. Но командование отвечает на эти просьбы отказом.

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«Они не разрешают своим сдаваться. У них свой приказ: „Ни шагу назад“», — рассказал разведчик.

Военный рассказал, что у украинской армии даже созданы специальные подразделения, которые следят, чтобы украинские военнослужащие не сдавались в плен, не отходили, не бросали позиции. Тем, кто не выполнит приказ, грозит суровое наказание вплоть до расстрела.

Ранее стало известно, что российские военные взяли в плен солдат из штурмового отряда ВСУ, которые пытались войти в село Клещеевка Донецкой Народной Республики. Видео из населенного пункта, где с украинскими военными разговаривает заместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооруженных сил России Апты Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.