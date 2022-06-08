08 июня 2022, 16:46
«Переборщила». Уволенная из Рады омбудсмен призналась во вранье о российской армии
Экс-омбудсмен Рады Украины Денисова созналась в намеренной лжи о российской армии
Уволенная из Верховной рады Украины омбудсмен Людмила Денисова призналась, что намеренно лгала о якобы зверских действиях российских солдат во время специальной операции. Слова женщины в Telegram-канале привел журналист Руслан Осташко.
Свои поступки бывший омбудсмен оправдала желанием убедить мировое сообщество оказать давление на Россию.
«Может, я переборщила. Но я пыталась этим достичь цели убедить мир предоставить оружие и оказать давление на Россию», — заявила она.
Денисова занимала должность уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека с марта 2018 года. Рада уволила женщину 1 июня, за ее отставку отдали голоса 234 депутата.
Ранее Денисова сообщала, что Вооруженные силы РФ якобы пытают пленных украинских боевиков.