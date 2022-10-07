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Перебои в работе Starlink вызвали панику среди украинских военных — СМИ

Financial Times: ВСУ пожаловались на перебои в работе системы спутниковой связи Starlink

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Украинские военные пожаловались на перебои в работе системы спутниковой связи Starlink, это привело к «катастрофическим» потерям связи и вызвало панику в войсках. Об этом ос ссылкой на источники сообщила газета Financial Times.

Starlink принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, напоминает издание. В украинском правительстве заявили, что некоторые сбои привели к «катастрофическим» потерям связи в ВСУ и вызвали панику среди военных. Высокопоставленный чиновник заявил, что подобные перебои фиксировались в районе Запорожской и Херсонской областей, а также в Харькове и во время боестолконовений украинских войск с соединениями ДНР и ЛНР.

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По данным издания, на Украине высказали предположение, что причиной перебоев стали попытки перехват систем связи со стороны России.

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Американская компания SpaceX 10 августа запустила ракету-носитель Falcon 9 с 52 микроспутниками для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Еще53 спутника запустили месяцем ранее. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида

Космические спутники

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