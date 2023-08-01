Спецоперация 01 августа 2023, 01:28 Перебои со светом и водой начались в Харькове после взрывов Украинское издание «Зеркало недели»: взрывы привели к перебоям со светом, водой в Харькове Pxhere

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В Харькове после взрывов зафиксировали перебои с электричеством и водой. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Водоснабжение, как указали журналисты, прекратилось в некоторых районах города. В материале не уточняется, где именно возникли перебои со светом.

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Менее часа назад СМИ сообщили о прозвучавших в Харькове взрывах. Подробностей журналисты не привели. Официальных комментариев от местных властей тоже не поступало. Известно было, что в регионе работала воздушная тревога.

Сейчас сирены выключены.

Поздно вечером 31 июля взрывы прогремели в городе Купянск в Харьковской области Украины. В регионе звучала воздушная тревога. Сейчас, по данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сирены выключены.

Утром 31 июля взрывы произошли в Кривом Роге. В Днепропетровской и Кировоградской областях звучала сирена воздушной тревоги. Сигнал включили еще в трех регионах Украины: Сумской, Полтавской и Николаевской областях.