Перебежками и «огневым кинжалом». Подготовку мобилизованных показали на видео | 360°

08 ноября 2022, 10:09
Перебежками и «огневым кинжалом». Подготовку мобилизованных показали на видео
Минобороны показало на видео подготовку мобилизованных к штурму позиций противника
Мобилизованные в рамках частичной мобилизации россияне на полигоне в Ставропольской области отработали тактику штурма позиций противника. Видео показала пресс-служба Министерства обороны РФ.
Задание состояло в том, чтобы тактикой «огневого кинжала» вывести из строя большую часть основной группы противника. После этого военнослужащие ползком и короткими перебежками добрались до окопов, захватив небольшой отрезок защитного рубежа неприятеля и создав брешь в его обороне.
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Мобилизованные вели учебный огонь из крупнокалиберных пулеметов «Корд», автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя», ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, пулеметов и автоматов Калашникова.
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Во время проведения занятия главное внимание уделяли эффективному применению военной техники, вооружений и правильным тактическим действиям.
Ранее оборонное ведомство на видео показало отработку военнослужащими приема «танковая карусель», с помощью которого возможно вести огонь неограниченное количество времени.
Минобороны РФ
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