Пентагон заявил о готовности снабжать ВСУ боеприпасами для HIMARS | 360°

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Пентагон заявил о готовности снабжать ВСУ боеприпасами для HIMARS

Замглавы Пентагона Каль: Украина будет получать от США боеприпасы для HIMARS

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США продолжат снабжать Украину боеприпасами для РСЗО HIMARS, заявил заместитель главы Пентагона Колин Каль. Его слова передало РИА «Новости».

«Совершенно точно будет больше боеприпасов GMLRS… Это действительно то, что нужно украинцам», — отметил американский чиновник.

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ВСУ получили порядка 20 РСЗО HIMARS c управляемыми реактивными снарядами GMLRS дальностью почти 80 километров. Информацию о новой военной помощи для Киева 8 сентября объявит министр обороны США Ллойд Остин.

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Глава Пентагона находится на авиабазе Рамштайн — опорном пункте ВВС США в Германии. Там Остин встретится с коллегами из других стран для обсуждения ситуации на Украине и потребности страны в оружии.

При этом на Украине утверждают, что ждут поставку с танками Abrams. В США пока не подтверждают эту информацию до официального выступления Остина.

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