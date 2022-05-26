Пентагон заявил, что на Украине нет военнослужащих США

На сегодняшний день на территории Украины нет американских военнослужащих. Позиция властей США по этому вопросу не изменилась, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Что касается наших войск на Украине, то президент и главнокомандующий дал четко понять, что американские военнослужащие не будут находиться на Украине, чтобы принимать участие в боевых действиях. Это остается в силе на сегодняшний день», — сказал Кирби во время брифинга. Его слова привело РИА «Новости».

Также пресс-секретарь военного ведомства высказался о ситуации с зерном на Украине. Он отметил, что руководство США не намерено привлекать к вывозу зерна американских военных.

«Нет никаких планов по использованию военных, военных ресурсов или активов Соединенных Штатов для оказания помощи в перемещении зерна за пределы Украины», — ответил Кирби на вопрос.

Ранее в МИД России заявили, что российская сторона не мешает вывозу зерна с Украины. Как уточнили в министерстве, проблемы с логистикой появились из-за действий украинских властей, устроивших минирование портов.