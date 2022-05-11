Пентагон ставил эксперименты над украинцами в психиатрической больнице № 1 в селе Стрелечье Харьковской области. Минобороны РФ получило сведения об этой деятельности США, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения», — сообщил он.

По данным Минобороны, чтобы скрыть причастность США к этим биологическим исследованиям, эксперты прибывали на Украину через территории третьих стран. В частности, в экспериментах принимала участие уроженка штата Флорида Линда Опорто.

Источник фото: Минобороны РФ

Кириллов добавил, что в январе этого года иностранцев, проводивших эксперименты, экстренно эвакуировали, а оборудование и препараты, которые они использовали, вывезли в западные области Украины, пишет RT.