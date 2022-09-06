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Пентагон признал противодействие США России в воздухе над Украиной

Пентагон заявил, что поддержка США обеспечила противодействие РФ в воздухе над Украиной

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Поддержка со стороны США обеспечила борьбу с господством России в воздухе над Украиной, заявил заместитель начальника штаба ВВС США Клинтон Хайнот во время своего выступления на конференции Атлантического совета. Его слова передало РИА «Новости».

«Наши военные должны убедительно демонстрировать, в особенности России и Китаю, что мы можем противодействовать для достижения успеха. Случай с Украиной открыто показал противодействие доминированию России в воздухе», — отметил американский высокопоставленный военный.

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Президент России Владимир Путин в конце февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Такой шаг руководство страны сделало в ответ на призыв о помощи со стороны республик Донбасса. Конечной целью операции является обеспечение безопасности жителям региона, а также гарантии безопасности для приграничных территорий России.

Запад, в том числе США поддерживают Украину, направляя Киеву военную помощь. Однако поставки вооружения только затягивают конфликт и не позволяют сторонам сесть за стол переговоров. Кроме того, Вашингтон и Киев нарушили Конвенцию о запрете биологического оружия.

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