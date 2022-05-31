Пентагон признал, что переговоры станут лучшим завершением конфликта на Украине

Разумным и логичным завершением конфликта на Украине стало бы достижение договоренностей, заявил председатель комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США Марк Милли в эфире Fox News. Его выступление процитировали «Известия».

Представитель Пентагона сообщил, что вероятность эскалации конфликта сохраняется. Для того чтобы это предотвратить, министр обороны США Ллойд Остин поддерживает диалог одновременно с российским коллегой Сергеем Шойгу и главой украинского генштаба Валерием Герасимовым.

«Думаю, развязка ситуации посредством переговоров стала бы логичным выбором», — сказал Марк Милли.

В мае конгресс США одобрил новый пакет помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Однако власти получат лишь 15% этой суммы. В Пентагоне пообещали отправить украинским военным гаубицы, машины для их буксировки, радары и артиллерийские орудия.