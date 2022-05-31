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    31 мая 2022, 08:38

    Пентагон признал, что переговоры станут лучшим завершением конфликта на Украине

    Председатель КНШ Милли назвал переговоры логичным завершением конфликта на Украине

    Екатерина Виславская

    Разумным и логичным завершением конфликта на Украине стало бы достижение договоренностей, заявил председатель комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США Марк Милли в эфире Fox News. Его выступление процитировали «Известия».

    Пентагон признал, что переговоры станут лучшим завершением конфликта на Украине

    Представитель Пентагона сообщил, что вероятность эскалации конфликта сохраняется. Для того чтобы это предотвратить, министр обороны США Ллойд Остин поддерживает диалог одновременно с российским коллегой Сергеем Шойгу и главой украинского генштаба Валерием Герасимовым.

    «Думаю, развязка ситуации посредством переговоров стала бы логичным выбором», — сказал Марк Милли.

    В мае конгресс США одобрил новый пакет помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Однако власти получат лишь 15% этой суммы. В Пентагоне пообещали отправить украинским военным гаубицы, машины для их буксировки, радары и артиллерийские орудия.