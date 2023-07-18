Спецоперация 18 июля 2023, 22:30 Пентагон пообещал долгое и кровопролитное контрнаступление ВСУ Глава комитета штабов Милли: контрнаступление ВСУ будет долгим и кровопролитным President Of Ukraine/flickr

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины будет долгим и кровопролитным. Такой прогноз озвучил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Его слова привело РИА «Новости».

«Оно (контрнаступление ВСУ — прим. ред.) будет долгим, сложным и кровопролитным», — сказал он.

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По словам главы комитета штабов США, он не будет расценивать действия украинской армии как провальные, но при этом он указал на мощную оборонительную систему ВС России.

Также Милли отметил, что на доведение военных возможностей Украины в воздухе до уровня России понадобились бы годы финансовых вложений и обучения пилотов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что после начала контрнаступления потери ВСУ составили порядка 26 тысяч человек живой силы и три тысячи единиц вооружений. Глава ведомства напомнил, что ни на одном из направлений у противника не получилось добиться никаких успехов.