Пентагон показал на видео бронетранспортеры M113, которые поставляются на Украину. Ролик сняли на армейской базе в штате Джорджия.

«Военнослужащие сухопутных сил США размещают бронетранспортеры М113 на автотранспортерах», — пояснили происходящее на видео в Пентагоне.

На кадрах видно, как американские военные выстраивают технику в колонну, а затем загоняют на автотранспортеры и закрепляют цепями.

Всего украинские военнослужащие получат 200 подобных машин. Американские бронетранспортеры состоят на вооружении страны и ее союзников с 1960-х годов. Согласно информации журналистов, эту технику используют в США на вспомогательных ролях. Бронетранспортеры взяли у национальной гвардии нескольких штатов.

Американские власти и страны НАТО продолжают оказывать Украине военную помощь. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Западу нужно прекратить покрывать украинские власти. В противном случае они должны отдавать себе отчет в том, что становятся соучастниками преступлений националистов.