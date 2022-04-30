Пентагон показал погрузку бронетранспортеров M113 для Украины

Погрузку предназначенных для украинских военных бронетранспортеров M113 на прицепы грузовиков показало Министерство обороны США. Видео ведомство опубликовало в своих социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как гусеничные бронированные машины, на одной из которых нарисован красный крест, въезжают на погрузчик грузовика. Рабочий закрепляет их цепями.

Накануне представитель Пентагона заявил, что военный груз для Украины доставят в течение суток на 12 самолетах. Он подчеркнул, что речь идет о гаубицах калибром 155 миллиметров, боеприпасах, беспилотниках «Феникс» и радарах.

Это не единственные поставки вооружений, которых ждет украинская армия. На этой неделе конгресс США одобрил законопроект о ленд-лизе, который упростит поставку оружия властям Киева. Для вступления документа в силу его должен подписать президент США Джо Байден.

Военный историк Юрий Кнутов заявил, что украинские военные не справятся с современными видами вооружения, которые им передадут США и страны НАТО. Он пояснил, что для обращения с новыми видами зенитно-ракетных комплексов требуется несколько лет обучения. При этом эксперт не исключил, что вместе с вооружением Североатлантический альянс может прислать своих инструкторов.