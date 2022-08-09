Российский летчик-инструктор Андрей Красноперов заявил, что в США не видят смысла в передаче Украине истребителей F-16, поскольку самолеты будут безвозвратно потеряны. Об этом написало РИА ФАН.

Украинское командование, по словам эксперта, может забыть о поставках легких и маневренных истребителей.

«Проблема заключается в том, что помимо самой передачи техники, американцам необходимо отправить специальное оборудование для обслуживания, подготовить ангары и технико-эксплуатационную часть, провести обучение летчиков и технического персонала. Это целый комплекс сложных работ, выполнить которые в настоящее время действительно затруднительно», — отметил Красноперов.

Ранее в Пентагоне заявили, что в ближайшее время поставки высокотехнологичных самолетов осуществляться не будут, поскольку «окончательный анализ этого варианта действий» еще не готов.