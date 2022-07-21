Пентагон изменит приоритеты вооружения из-за ситуации на Украине

Предпочтения и приоритеты Министерства обороны США в области вооружения окажутся пересмотрены из-за ситуации на Украине. Об этом изданию DefenseOne сообщил глава американской оборонной организации Raytheon Technologies Грегори Хэйз.

По его мнению, конфликт на востоке Украины показал, что большое тяжелое вооружение является медленной целью для более легкого, но мощного оружия.

«Танки или военные корабли легко вывести из строя относительно легкой ракетой. Поэтому мы ждем, что Пентагон пересмотрит отношение к вооружению», — заявил он.

Хэйз напомнил, что американский президент Джо Байден планировал снизить военные расходы США, но нынешняя геополитическая ситуация диктует необходимость только увеличивать их.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин заявил, что военные действия на Украине вступили в решающую стадию, поэтому коллективному Западу необходимо передать ВСУ еще больше вооружения и боеприпасов.