Пентагон из-за спецоперации на Украине понял, где его слабое место

Начальник штаба армии США Джеймс Макконвилл сообщил, что США на фоне происходящего на Украине нужно модернизировать дальнобойные ракеты и артиллерию. При этом он уверен, что США все делают правильно и модернизация вооруженных сил страны идет в верном направлении, сообщило издание Defense News.

По данным издания, к 2023 году у Сухопутных сил США появятся ракеты Precision Strike Missile (PrSM) и Mid-Range Capability (MRC), а также артиллерийская система Extended Range Cannon Artillery (ERCA).

МакКонвилл добавил, что артиллерия, которая используется на Украине, стала целью российских БПЛА, и для защиты орудий потребовались системы противодействия беспилотникам.

По словам МакКонвилла, спецоперация также показала потребность в боевых бронированных машинах, что подтвердило планы армии США по созданию боевых машин следующего поколения.

Также генерал рассказал о значимости современных вертолетов, систем связи, противовоздушной и противоракетной обороны.