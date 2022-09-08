Байден расписался в страхе перед Россией | 360°

Эксклюзив 08 сентября 2022, 13:21 Поделиться Telegram

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Viber Байден расписался в страхе перед Россией Bloomberg сообщил, что США передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением РИА «Новости»

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Замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что США продолжат снабжать Украину высокоточными боеприпасами для реактивных систем залпового огня HIMARS. Также ведомство уже передало ВСУ управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением. Эксперт центра военно-политической журналистики Владимир Орлов в интервью «360» назвал это очередным шагом в исполнении плана США по поддержке Украины.

Общая сумма поставок составит 675 миллионов американских долларов. По мнению Орлова, это всего лишь выполнение плана Пентагона по поддержке ВСУ.

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Плановая поддержка

«Эти поставки идут достаточно стабильно. Украина не страдает от недостатка западного вооружения. И замысел американских планировщиков выполняется исправно», — сказал он.

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Собеседник «360» отметил, что заявленная к оглашению сумма выглядит внушительной, особенно с учетом регулярности подобных траншей. Если о передаче дополнительного вооружения к HIMARS еще официально не объявили, то факт поставок снарядов Excalibur уже подтвержден планом пополнения запасов этих боеприпасов в самих США. Как следует из документов, Пентагон потратит на это 92 миллиона долларов из одобренных конгрессом дополнительных средств.

РИА «Новости»

Собеседник «360» прокомментировал и недавние слова президента США Джозефа Байдена. Тот дал отрицательный ответ на вопрос, является ли Россия страной-террористом.

«Вероятно, США сейчас считают неприемлемой для себя агрессивную риторику в адрес России. Однако когда им будет выгодно, они изменят свою позицию», — сказал он.

Также Орлов отметил, что сами США со времен холодной войны не брезгуют тактикой терроризма. По его словам, США часто прибегают к помощи прокси-формирований, которые на первый взгляд никак не связаны со Штатами. Это может стать одной из причин, почему Байден не решается выступить с обвинениями в терроризме в адрес России.

«США понимают, что нам есть чем ответить. Россия может выложить все факты на стол», — сказал Орлов.

США скрывают террористические наклонности

«Основателями „Аль-Каиды“* были представители ЦРУ и британское подразделение разведки MI6. Вся практика влияния США на свержение правительств в других странах за последнее время показывает, что Штаты делали ставку на террористические формирования», — продолжил эксперт.

РИА «Новости»

По его словам, Штаты и коллективный Запад в целом никогда не признают вину в собственных злодеяниях. Однако подобные обвинения вполне могут раздаться из стран, которые пострадали от американской гегемонии.

«Правительства ряда стран с радостью поучаствуют в подобном процессе, если он начнется. Среди таких регионов — Сербия, Ближний Восток, Африка и Южная Америка. Я думаю, там найдется достаточно желающих высказать обвинения в адрес США», — поделился Орлов.

По его словам, первым заявить о причастности Штатов к терроризму должно государство, обладающее международным авторитетом.

* «Аль-Каида» — запрещенная в России террористическая организация.

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