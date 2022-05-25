Пенсионерка спасла от голода десятки детей и стариков во время обстрелов Мариуполя

Пожилая жительница Мариуполя спасла от голода десятки людей при обстрелах. Она бесплатно поила детей и стариков молоком, которые давали ее козы.

«Я детям даю молоко. Старушкам, которые у церкви стояли, они еле-еле поднялись, даю молочко», — рассказала 81-летняя Лидия Доля одному из военнослужащих. Видео с женщиной опубликовали «Известия».

По словам местной жительницы, ей самой пришлось 12 дней прятаться от обстрелов. Выжить пожилой женщине помогли военные и другие жители Мариуполя.

«К солдатам подходила, солдаты кормили, давали консервы, кашу гречневую, рисовую», — поделилась она.

После освобождения города люди поблагодарили Долю и назвали ее помощь бесценной. Они подчеркнули, что никогда не смогут рассчитаться с ней за молоко. Российские военные пообещали привезти женщине еды и комбикорм для ее коз.

Ранее Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию сообщил, что сейчас более 8,7 миллиона жителей Украины голодают. От недоедания страдают 22,8% детей в возрасте до пяти лет. Как отметили в оборонном ведомстве, гуманитарная обстановка на Украине стремительно ухудшается и приближается к критической.