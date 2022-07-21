Пенсионерка из Сибири связала варежки для воспитанников детского дома в Донбассе

Жительница Братска, 83-летняя пенсионерка Валентина Сухачева решила помочь воспитанникам детского дома в Донбассе и связать им на зиму варежки. С ней пообщались журналисты kp.ru.

По словам женщины, увидев по телевизору репортаж про один из детских домов Донбасса, она решила помочь детям тем, что умеет делать лучше всего.

«Вот вяжу ребятишкам 20 пар варежек, все-таки зима не за горами. Из собачьей шерсти. С материалом проблем нет. У меня есть постоянные поставщики — местные собаководы. Чешут питомцев и откладывают мне пух. Я всех обзвонила, сама обошла их, набрала шерсти в узелок и взялась за спицы», — рассказала сибирячка.

Кроме того, пенсионерка решила докупить к варежкам пазлы и раскраски. Ее соседи также поучаствовали в благотворительности и сложились на конфеты, а местные власти обещали доставить подарки прямо в детский дом.