Солдаты из 60-й пехотной бригады ВСУ обстреляли своих сослуживцев-новобранцев из минометов. Об этом сообщили представители Минобороны в Telegram-канале.

ЧП произошло с новоприбывшими солдатами, которыми планировали доукомплектовать 97-й батальон 60-й пехотной бригады. Их сослуживцы открыли «дружественный огонь» из-за неопытности и слабой обученности.

Подобные случаи — не редкость в рядах ВСУ. Причинами подобных происшествий становится именно низкая квалификация мобилизованных украинцев и иностранных наемников ВСУ. Подобный случай произошел в 28-й механизированной бригаде ВСУ. Там иностранные наемники обстреляли разведывательную группу своих сослуживцев. В результате открытия огня на поражение четверо военнослужащих погибли на месте, еще трое получили ранения.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России сбили три самолета Су-25, вертолет Ми-8 и девять беспилотников. Вся пораженная авиационная техника принадлежала противнику. Удары наносили системы ПВО РФ в зоне спецоперации России на Украине. Слова ведомства процитировал RT.