Спецоперация 03 августа 2023, 11:38 Пехота ВСУ во время «мясного штурма» попыталась отбить позиции у села Работино Председатель движения Рогов: ВС России у Работина отбили атаку пехоты ВСУ без бронетехники РИА «Новости»

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Утром 3 августа украинские войска силами пехоты без бронетехники попытались захватить позиции российских подразделений около села Работино в Запорожской области. Атаку отбили, сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В районе Работина <…> опять так называемый мясной штурм, от которых вроде как ВСУ в последнее время отказались: то есть бросили вперед пехоту без поддержки бронетехники после небольшой артподготовки», — сказал он.

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Солдат Вооруженных сил Украины, по словам Владимира Рогова, отправили в атаку через лесопосадку. Они хотели выйти к первой линии обороны российской группировки, но не смогли — противника накрыли огнем тяжелых систем, минометов и стрелкового оружия. Атаку успешно отбили.

Массированное нападение в районе Работина устроили за неделю до этого, 26 июля. ВСУ бросили в бой две танковые роты и штурмовые отряды, но потеряли большое количество бронетехники и свыше 220 солдат.